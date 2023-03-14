В России резко выросло количество подтопленных домов

Количество домов в России, которые уже пострадали от весеннего половодья, выросло вдвое, сообщает ТАСС.

В частности, весенний паводок уже нарушил обычный быт в 59 населенных пунктах страны. В воде оказались 88 жилых домов, подтоплены 1300 приусадебных участков, семьдесят мостов и восемнадцать дорог.

Отмечается, что 13 марта подтопленными были 41 дом. Наиболее сильные подтопления наблюдаются в Саратовской и Самарской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны, передает НСН.

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