Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Итальянский гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли одержал победу в десятом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии, который прошел на трассе «Спа-Франкоршам».
Эта победа стала для него шестой в текущем сезоне. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третье - гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл досрочно завершил гонку после столкновения с болидом Льюиса Хэмилтона из «Феррари».
Антонелли с 204 очками продолжает уверенно лидировать в общем зачете. Вторую строчку со 159 очками занимает Хэмилтон, а Расселл (154 очка) замыкает тройку сильнейших.
В Кубке конструкторов первое место удерживает «Мерседес» (358 очков), опережая «Феррари» (285 очков) и «Макларен» (195 очков).
Следующий, одиннадцатый этап сезона - Гран-при Венгрии - состоится с 24 по 26 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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