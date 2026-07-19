Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Итальянский гонщик «Мерседеса» Кими Антонелли одержал победу в десятом этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии, который прошел на трассе «Спа-Франкоршам».

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Эта победа стала для него шестой в текущем сезоне. Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третье - гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл досрочно завершил гонку после столкновения с болидом Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

Антонелли с 204 очками продолжает уверенно лидировать в общем зачете. Вторую строчку со 159 очками занимает Хэмилтон, а Расселл (154 очка) замыкает тройку сильнейших.

В Кубке конструкторов первое место удерживает «Мерседес» (358 очков), опережая «Феррари» (285 очков) и «Макларен» (195 очков).

Следующий, одиннадцатый этап сезона - Гран-при Венгрии - состоится с 24 по 26 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Мурад Оруджев
ТЕГИ:АвтогонкиСпортФормула-1

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