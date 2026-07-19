Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Швеции

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в шведском Бостаде.

Теннисист Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира в Ниме

В финальном матче 13-я ракетка мира уверенно переиграл итальянца Лучано Дардери со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 18 минут.

Этот титул стал для Рублева первым в текущем сезоне и 18-м в одиночном разряде за всю его карьеру в ATP.

В конце июня Рублев второй раз за последние три года вылетел с Уимблдона. Уже на старте он уступил в упорном пятисетовом поединке квалифаеру Роману Сафиуллину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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