Четырнадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Мурманской области
В Мурманской области в результате ДТП с участием маршрутного такси пострадали 14 человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье в 14:25 мск на автодороге Апатиты – Кировск.
Предварительно установлено, что 61-летний водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 102 из Кировска в Апатиты, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Не справившись с управлением, маршрутка съехала в кювет и опрокинулась на бок.
В надзорном ведомстве уточнили, что в результате аварии водитель и 13 пассажиров, в числе которых оказался ребенок, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Ранее четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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