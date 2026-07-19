Четырнадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой в Мурманской области

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье в 14:25 мск на автодороге Апатиты – Кировск.

Предварительно установлено, что 61-летний водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 102 из Кировска в Апатиты, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Не справившись с управлением, маршрутка съехала в кювет и опрокинулась на бок.

В надзорном ведомстве уточнили, что в результате аварии водитель и 13 пассажиров, в числе которых оказался ребенок, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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