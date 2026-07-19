МО: ВС РФ продолжают наносить удары по портам Украины
ВС РФ в воскресенье продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным Минобороны, противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами было поражено несколько ключевых объектов портовой инфраструктуры.
В частности, в порту Одессы уничтожены цех по сборке беспилотников дальнего действия и стоянка бензовозов, а в порту «Южный» - склад военного имущества, поставляемого западными странами. Кроме того, в районе села Новые Беляры (в 15 км к северо-востоку от Одессы) поражены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для нужд ВСУ.
Дополнительно силами ВКС РФ и беспилотными аппаратами были поражены морские суда. Так, на рейде порта «Одесса» уничтожены два балкера с грузом военного назначения, а севернее острова Змеиный - еще два судна (балкер и сухогруз), с борта которых ВСУ осуществляли запуск ударных дронов и морских беспилотных катеров.
Ранее в МО РФ сообщили о поражении газоперерабатывающего завода в Харьковской области и логистического центра в Черниговской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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