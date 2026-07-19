Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 161 украинский БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 19 июля уничтожили 161 украинский БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 июля силы ПВО сбили 140 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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