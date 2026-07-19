Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 161 украинский БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 19 июля уничтожили 161 украинский БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 июля силы ПВО сбили 140 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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