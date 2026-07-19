Два сотрудника склада WB в Котовске спасли десятки людей во время атаки БПЛА ВСУ
Два сотрудника логистического центра Wildberries в Котовске спасли десятки жизней во время атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщает администрация Тамбовского муниципального округа.
По данным местных властей, работавшие в ночную смену Павел Жмылев и Андрей Николаев после начала взрывов организовали собрание и отпустили домой всех, кто мог и хотел уехать. Около 80 человек решили остаться на объекте, и Жмылев повел их в безопасное место.
В администрации уточнили, что уже через пять минут после перемещения людей взрывной волной выбило окна и стекла. Если бы сотрудники остались на месте, последствия могли быть гораздо серьезнее. Когда же некоторые работники в панике попытались выбежать на открытую территорию, Жмылев и Николаев остановили их, настояв на том, что под бетонной крышей надежнее. Спустя несколько минут в эту крышу над головами собравшихся произошло прямое попадание, но конструкция выдержала удар.
Покинуть склад сотрудникам удалось лишь около трех часов утра - к тому моменту в небе над городом уже были сбиты 28 вражеских дронов.
Всего в результате удара по центру WB в Тамбовской области в ночь на 18 июля погибли семь человек, еще 25 получили ранения различной степени тяжести, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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