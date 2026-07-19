Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
По мнению Трампа, именно этого намеревался добиться умерший сенатор Линдси Грэм (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По информации газеты The Mirror US, кончина Грэма наступила спустя всего несколько часов после его телефонного разговора с Трампом, в ходе которого обсуждались итоги визита сенатора на Украину.
Ранее Трамп уже заявлял о необходимости добавить в этот документ, одним из соавторов которого был Грэм, не только Иран, но и ливанское движение «Хезболла». Ожидается, что Сенат вынесет законопроект на голосование уже на следующей неделе.
Ранее главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи сообщил, что бизнес США потерял $200 млрд из-за санкций против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против РФ
- Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира
- Аргентина и Испания в тумане: Как пройдет финал ЧМ-2026
- МО: ВС РФ ударили по газоперерабатывающему заводу и логистическому центру ВСУ
- Королев: Тверь включили в туристический маршрут «Золотое кольцо России»
- Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае
- СМИ: Доходы ФИФА от проведения ЧМ-2026 превысят 15 млрд долларов
- Туристка погибла в Кабардино-Балкарии, упав в обрыв возле водопада Султан
- С августа налоговые уведомления начнут приходить на «Госуслуги» без заявлений
- Журналист Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни