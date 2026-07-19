Трамп призвал включить Иран в законопроект о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в законопроект о санкциях против России. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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По мнению Трампа, именно этого намеревался добиться умерший сенатор Линдси Грэм (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По информации газеты The Mirror US, кончина Грэма наступила спустя всего несколько часов после его телефонного разговора с Трампом, в ходе которого обсуждались итоги визита сенатора на Украину.

Ранее Трамп уже заявлял о необходимости добавить в этот документ, одним из соавторов которого был Грэм, не только Иран, но и ливанское движение «Хезболла». Ожидается, что Сенат вынесет законопроект на голосование уже на следующей неделе.

Ранее главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи сообщил, что бизнес США потерял $200 млрд из-за санкций против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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