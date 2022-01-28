В Нижнем Новгороде арестованы подростки, замышлявшие расстрелять одноклассников

Школьники будут находиться в СИЗО до 26 марта, говорится в пресс-службе Московского районного суда города. По версии следователей, трое друзей намерены были расстрелять на почве личной ненависти одноклассников и ряд педагогов. О готовящемся преступлении стало известно из дневников одного из злоумышленников.

Ранее управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что за массовыми ложными сообщениями о минировании социально значимых объектов могут стоять зарубежные недоброжелатели, которых государства нередко не хотят выдавать России.

