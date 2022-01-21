«Не просто хулиганство»: Адвокат предположил, кто стоит за ложными минированием

За массовыми ложными сообщениями о минировании социально значимых объектов могут стоять зарубежные недоброжелатели, которых государства нередко не хотят выдавать России, отметил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В последние несколько недель в России участились случаи ложных сообщений о минировании школ. 21 января уже эвакуировали учебные заведения в Керчи и Симферополи. До этого был Челябинск, Хабаровск, Екатеринбург, торговые центры в Новосибирске и Московской области.