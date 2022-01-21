«Не просто хулиганство»: Адвокат предположил, кто стоит за ложными минированием
Для прекращения массовых атак на соцобъекты в России нужно показательно ловить телефонных террористов, предложил адвокат Алексей Попов.
За массовыми ложными сообщениями о минировании социально значимых объектов могут стоять зарубежные недоброжелатели, которых государства нередко не хотят выдавать России, отметил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В последние несколько недель в России участились случаи ложных сообщений о минировании школ. 21 января уже эвакуировали учебные заведения в Керчи и Симферополи. До этого был Челябинск, Хабаровск, Екатеринбург, торговые центры в Новосибирске и Московской области.
«Такие вещи, как правило, происходят в силу проявлений политического характера. Надо видеть статистику того, что вызывало раньше такие звонки, если это было установлено. Но об этом нам спецслужбы, скорее всего, не поведают. Очевидно, что это не просто проявление хулиганства, хотя и такое может быть, но в разных городах – вряд ли. Значит, целенаправленно, может быть, извне, из-за пределов страны такое происходит, как это было раньше. Такие звонки проводятся с компьютеров, когда моделируются другие IP-адреса, чтобы не вышли на след тех, кто реально это сделал. Это можно установить только сложными техническими экспертизами, но таких вылавливают, и хакеров у нас вылавливают, как мы видим, даже самых серьезных, а телефонных террористов тоже так вычисляют», - рассказал юрист.
Попов напомнил, что ложное минирование является гораздо более серьезным правонарушением, чем обычное хулиганство.
«На это предусмотрена отдельная норма по поводу заведомо ложных сообщений о террористических актах, поскольку здесь имеет место более высокая общественная опасность, поскольку затрагивается инфраструктура, [возникает] необходимость эвакуационных мероприятий, прерывания работы общественных, государственных учреждений. Это влечет дополнительный ущерб, расходы на предотвращение самой опасности теракта, ведь нужно выехать на место в каждое из учреждений, провести исследование, скорее всего, кинологическое, хотя бы с собачками, всё проверить, прежде чем снова разрешить эксплуатировать здание», - объяснил Попов.
Он напомнил, что многие телефонные террористы находятся за границей, что усугубляет проблему.
«Только показательная поимка таких телефонных террористов и серьезные наказания могут повлечь общественный резонанс и страх тех хулиганов, которые на территории России находятся, что они будут обязательно найдены, изобличены и наказаны. К сожалению, как я понимаю, в большинстве случаев подобного рода терроризмом занимаются граждане сопредельных государств, которых сложно выловить, и государство не всегда содействуют в их изобличении. Наши законы на других территориях не работают, хотя, конечно, вправе пытаться и требовать их передачи российскому правосудию. Примеров таких не назову, не встречал даже в СМИ таких лиц, чтобы были обнаружены за рубежом и переданы РФ. То есть для всех мы должны быть хорошенькими, излавливать и передавать хакеров, находящихся на нашей территории, в те же руки американского правосудия, в том числе. А на основе взаимности – я примеров не могу вспомнить. Это же касается не только телефонного терроризма, банковское мошенничество происходит из двух мест: заключенные массово этим занимаются, а вот что касается зарубежных государств – здесь всё сложнее», - пояснил адвокат.
В декабре 2017 года были внесены поправки в статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Согласно ним, за ложный донос о минировании объекта социальной инфраструктуры наказывается штрафом в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
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