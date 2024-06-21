Глава Минтруда заявил, что индексация пенсий будет осуществляться дважды в год

Как напомнил министр, в текущем году завершится переходный период, в течение которого пенсии индексировали в начале каждого года по уровню фактической инфляции.

«С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», — подчеркнул Котяков.

Между тем в Госдуму внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, меры предлагают ввести с февраля 2025 года, пишет Ura.ru.

