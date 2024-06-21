Над Севастополем сбили четыре украинских БПЛА
Военные отражают атаку беспилотников в Севастополе, по предварительным данным, сбиты уже четыре дрона. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — написал градоначальник в Telegram.
Развожаев добавил, что никто из жителей не пострадал. По информации спасательной службы, повреждений объектов не зафиксировано.
Ранее в Краснодарском крае украинские БПЛА ударили сразу по нескольким населенным пунктам, в результате массированной атаки пострадали четыре человека, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru