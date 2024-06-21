Над Севастополем сбили четыре украинских БПЛА

Военные отражают атаку беспилотников в Севастополе, по предварительным данным, сбиты уже четыре дрона. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

В Краснодарском крае отразили массированную атаку беспилотников

«В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — написал градоначальник в Telegram.

Развожаев добавил, что никто из жителей не пострадал. По информации спасательной службы, повреждений объектов не зафиксировано.

Ранее в Краснодарском крае украинские БПЛА ударили сразу по нескольким населенным пунктам, в результате массированной атаки пострадали четыре человека, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымПВОБеспилотникиСевастополь

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