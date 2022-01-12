В Мордовии арестовали учителя, ранившего директора школы
Суд в Мордовии на два месяца арестовал 41-летнего учителя сельской школы, в результате стрельбы которого были ранены директор учебного заведения и ее муж. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
По данным источника, арест продлится до 9 марта.
Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали. Он отказался от дачи показаний. Обвинение подозреваемому еще не предъявлено.
Ранее стало известно, что учитель школы села Лямбирь во время конфликта в квартире потерпевших выстрелил из травматического пистолета в 55-летнего директора школы и ее мужа. Супруги с ранениями были доставлены в больницу 8 января. Отмечается, что сейчас женщину уже выписали, но ее муж все еще находится на лечении.
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