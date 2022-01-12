В Мордовии арестовали учителя, ранившего директора школы

Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали. Он отказался от дачи показаний. Обвинение подозреваемому еще не предъявлено.

Ранее стало известно, что учитель школы села Лямбирь во время конфликта в квартире потерпевших выстрелил из травматического пистолета в 55-летнего директора школы и ее мужа. Супруги с ранениями были доставлены в больницу 8 января. Отмечается, что сейчас женщину уже выписали, но ее муж все еще находится на лечении.