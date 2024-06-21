На фестивале Yandex Park Live выступят Скриптонит и Oliver Tree

Организаторы расширили список музыкантов, которые выступят на фестивале Yandex Park Live в Казахстане. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль Yandex Park Live пройдет в Казахстане

Как отметили организаторы, в фестивале примет участие рэпер и продюсер Скриптонит, который выступит с «единственным фестивальным лайвом в Алматы в этом году». Также в рамках Yandex Park Live на сцену выйдут исполнитель Oliver Tree и рэпер Brennan Savage.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль пройдет 6-8 сентября на Первомайских прудах в Алма-Ате, хедлайнерами станут группы Die Antwoord, Placebo и рэп-исполнитель Tyga, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Yandex Park Live
ТЕГИ:МузыкаКазахстанФестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры