На фестивале Yandex Park Live выступят Скриптонит и Oliver Tree

Как отметили организаторы, в фестивале примет участие рэпер и продюсер Скриптонит, который выступит с «единственным фестивальным лайвом в Алматы в этом году». Также в рамках Yandex Park Live на сцену выйдут исполнитель Oliver Tree и рэпер Brennan Savage.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль пройдет 6-8 сентября на Первомайских прудах в Алма-Ате, хедлайнерами станут группы Die Antwoord, Placebo и рэп-исполнитель Tyga, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

