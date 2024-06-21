На фестивале Yandex Park Live выступят Скриптонит и Oliver Tree
Организаторы расширили список музыкантов, которые выступят на фестивале Yandex Park Live в Казахстане. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Как отметили организаторы, в фестивале примет участие рэпер и продюсер Скриптонит, который выступит с «единственным фестивальным лайвом в Алматы в этом году». Также в рамках Yandex Park Live на сцену выйдут исполнитель Oliver Tree и рэпер Brennan Savage.
Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль пройдет 6-8 сентября на Первомайских прудах в Алма-Ате, хедлайнерами станут группы Die Antwoord, Placebo и рэп-исполнитель Tyga, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru