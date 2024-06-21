СМИ: Южнокорейские военные открыли огонь по северокорейским солдатам

По данным агентства, это произошло после нарушения границы северокорейскими солдатами в пределах демилитаризованной зоны. Предупредительные выстрелы с юга заставили их вернуться на свою сторону.

Это третье нарушение границы со стороны Пхеньяна в этом месяце. Официальный представитель комитета Ли Сон Чжун указал, что Сеул не считает пересечение линии военными КНДР намеренным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

