СМИ: Южнокорейские военные открыли огонь по северокорейским солдатам
21 июня 202406:35
Военные Южной Кореи 20 июня открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР, сообщает Yonhap.
По данным агентства, это произошло после нарушения границы северокорейскими солдатами в пределах демилитаризованной зоны. Предупредительные выстрелы с юга заставили их вернуться на свою сторону.
Это третье нарушение границы со стороны Пхеньяна в этом месяце. Официальный представитель комитета Ли Сон Чжун указал, что Сеул не считает пересечение линии военными КНДР намеренным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru