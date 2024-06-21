Сенаторы США призвали признать РФ страной-спонсором терроризма
Американские сенаторы Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь призвали признать Россию страной-спонсором терроризма, сообщает РИА Новости.
Косачев раскритиковал признание России страной - спонсором терроризма из-за юридической безграмотности
Блюменталь считает, что Россия заслуживает того, чтобы быть в этой группе «совершающих жестокости убийц». Грэм в свою очередь заявил, что подобное признание РФ даст «моральное ускорение» Украине. Он призвал руководство Сената США поставить соответствующий проект закона на рассмотрение.
Ранее Москва заявляла, что если подобная инициатива Вашингтона будет реализована, то приведет к жестким ответным действиям, а об отношениях между Россией и США можно будет забыть.
До этого Госдеп США допустил признание России спонсором терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru