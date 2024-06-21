Установлены личности 131 боевика, причастных к нападению на Ингушетию

Следственный комитет России установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, которые были причастны к нападению на Ингушетию в 2004 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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Басаев сформировал отряд численностью до 300 человек из регионов РФ, а также из иностранных наемников, которые затем напали на здания полиции в Карабулаке, Назрани, на воинскую часть в Сунженском районе и посты ДПС. На трассах боевики попытались не пропустить силы федерального реагирования.

В рамках расследования установлена причастность 131 лица, из них 68 осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование прекращено, поскольку они были ликвидированы. 11 человек объявлены в розыск.

Нападение произошло в ночь на 22 июня 2004 года. Жертвами стали 78 человек, 113 получили ранения.

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ФОТО: РИА Новости
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