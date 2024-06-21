Над Крымом и Кубанью нейтрализовали 113 дронов ВСУ
Более 110 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над территориями тремя регионов России. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военные пресекли попытки Киева атаковать территорию страны в течение прошедшей ночи.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края», — указали в министерстве.
Также один беспилотник был сбит над Волгоградской областью.
Кроме того, морская авиация Черноморского флота уничтожила шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.
Ранее оперштаб Кубани сообщил, что при массированной атаке БПЛА на регион пострадали четыре человека, напоминает 360.ru. Позже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об одном погибшем, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru