Путин считает ошибкой желание Запада нанести стратегическое поражение РФ
Президент России Владимир Путин счел большой ошибкой рассуждения Запада о нанесении стратегического поражения РФ, сообщает «Лента.ру».
По его словам, это означало бы прекращения тысячелетней государственности. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — задался вопросом российский лидер.
Он отметил, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линия «стратегического поражения» России обречена на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru