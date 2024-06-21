Путин считает ошибкой желание Запада нанести стратегическое поражение РФ

По его словам, это означало бы прекращения тысячелетней государственности. «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — задался вопросом российский лидер.

Он отметил, что Запад в связи с планами нанести России поражение понизил порог применения ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линия «стратегического поражения» России обречена на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

