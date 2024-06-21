Губернатор Севастополя обратился после атаки дронов ВСУ к жителям региона
Глава Севастополя Михаил Развожаев обратился после атаки украинских дронов к населению региона и призвал местных жителей не подбирать осколки от упавших БПЛА. Об этом губернатор заявил в своем Telegram-канале.
Развожаев попросил сообщать по телефонам экстренных служб обо всех подозрительных находках и доверять только данным, полученным из официальных источников.
Ранее губернатор Севастополя заявил, что силами российских военнослужащих были уничтожены четыре дрона ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет, никакие объекты также не получили повреждений.
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- Губернатор Севастополя обратился после атаки дронов ВСУ к жителям региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru