Губернатор Севастополя обратился после атаки дронов ВСУ к жителям региона

Глава Севастополя Михаил Развожаев обратился после атаки украинских дронов к населению региона и призвал местных жителей не подбирать осколки от упавших БПЛА. Об этом губернатор заявил в своем Telegram-канале.

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Развожаев попросил сообщать по телефонам экстренных служб обо всех подозрительных находках и доверять только данным, полученным из официальных источников.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что силами российских военнослужащих были уничтожены четыре дрона ВСУ. Пострадавших в результате инцидента нет, никакие объекты также не получили повреждений.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУГубернаторБеспилотникиДроныСевастополь

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