Япония ввела санкции против 11 физлиц и 42 организаций из России

Япония расширила санкции в отношении России и внесла в черные списки 11 граждан и 42 организации из РФ и 11 компаний из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского правительства.

Так, в санкционные списки попали в том числе секретарь Центризбиркома Наталья Бударина и пять членов комиссии, гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. Ограничения также были введены против ряда предприятий, в числе которых АО «Туполев», Авиационный комплекс им. Ильюшина, «Алроса», Российский федеральный ядерный центр, Челябинский тракторный завод, «Микрон», «Крымпатриотцентр».

Кроме того, Токио ввел экспортные ограничения против специальной экономической зоны «Алабуга», АО «ВНИИР-Прогресс», Инженерного центра «Геомир» и других компаний. Также санкции затронули семь организаций из Китая, в том числе Alpha Trading Investments и Guangzhou Ausay Technology, и по одной компании из ОАЭ, Индии, Казахстана и Узбекистана.

В мае Япония ввела санкции в отношении девяти российских организаций, двух компаний, которые могут быть связаны с РФ и Белоруссией, одного физлица, напоминает Ura.ru.

