В Нижегородской области произошли отключения электроэнергии
9 июля 202303:07
В пяти районах Нижегородской области произошло отключение электроэнергии, сообщает ТАСС.
Это случилось из-за непогоды. В настоящее время ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Чкаловском, Арзамасском, Городецком, Дивеевском, Уренском районах.
Сотрудники «Нижновэнерго» будет работать до возобновления подачи электричества всем абонентам.
Ранее жители ряда городских округов Подмосковья остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru