Жители ряда городских округов Подмосковья остались без электричества

В Подмосковье на фоне грозы и сильного ветра зафиксированы отключения электричества, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на Мособлэнерго.

В восьми регионах РФ существует угроза сильных осадков и ветра

По их данным, без света остались жители населенных пунктов в Богородском, Раменском, Одинцовском, Рузском и Наро-Фоминском городских округов.

НСН не удалось подтвердить эту информацию в Мособлэнерго.

Ранее москвичей предупредили о ливне и граде в среду и четверг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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