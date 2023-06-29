Жители ряда городских округов Подмосковья остались без электричества
29 июня 202315:47
В Подмосковье на фоне грозы и сильного ветра зафиксированы отключения электричества, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на Мособлэнерго.
По их данным, без света остались жители населенных пунктов в Богородском, Раменском, Одинцовском, Рузском и Наро-Фоминском городских округов.
НСН не удалось подтвердить эту информацию в Мособлэнерго.
Ранее москвичей предупредили о ливне и граде в среду и четверг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru