Из-за непогоды 35 жителей Ростовской области остались без света
Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Мокрый снег с дождем, преходящий в снегопад, а также сильный ветер начались в Ростовской области в ночь на четверг, непогода продолжается до сих пор.
По словам губернатора, в результате без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах в центре региона.
Специалисты уже приступили к восстановительным работам, они будут трудиться в круглосуточном режиме. Для этого привлечены 343 бригады и 640 единиц техники.
Голубев добавил, что сложная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий сложилась и на трассе М-4 «Дон». Там уже произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые пробки. Для водителей оборудованы пункты обогрева.
Спасатели вывезли в Мурманск 20 человек из автомобилей, застрявших в пробке на перекрытой дороге из-за пурги, передает НСН.
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