Из-за непогоды 35 жителей Ростовской области остались без света

Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без электричества непогоды. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Мокрый снег с дождем, преходящий в снегопад, а также сильный ветер начались в Ростовской области в ночь на четверг, непогода продолжается до сих пор.

По словам губернатора, в результате без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах в центре региона.