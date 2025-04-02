СМИ: В небе над Курском раздались взрывы

Как минимум семь взрывов раздались в небе над Курском, сообщает Telegram-канал Mash.

Над тремя регионами России сбили 66 украинских беспилотников

По словам очевидцев, с полуночи слышна работа ПВО. В городе объявили опасность атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

О пострадавших и повреждениях на земле информации нет.

Ранее появились кадры пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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