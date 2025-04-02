СМИ: В небе над Курском раздались взрывы
2 апреля 202502:01
Как минимум семь взрывов раздались в небе над Курском, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, с полуночи слышна работа ПВО. В городе объявили опасность атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.
О пострадавших и повреждениях на земле информации нет.
Ранее появились кадры пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В небе над Курском раздались взрывы
- ФССП: Основные должники - мужчины без жилья и постоянного дохода
- Зеленский анонсировал встречу с узким кругом стран
- На «Госуслугах» заработал сервис для проверки количества оформленных сим-карт
- Появились кадры пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге
- В Ярославле раскрыли убийство 31-летней давности
- В Таганроге после атаки дрона пострадали два человека
- Абхазцы с ВНЖ в России смогут получать водительские права без экзаменов
- В Великобритании введут уголовную ответственность за работу на Россию
- Российский актер Рашид Тугушев скончался на 64-м году жизни
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru