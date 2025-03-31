Над тремя регионами России сбили 66 украинских беспилотников
31 марта 202507:36
Почти 70 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ведомства.
Так, 41 дрон ВСУ сбили над Брянской областью, 24 беспилотника – над Калужской, еще один БПЛА – над Курской.
Накануне силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Саратовской, Брянской и Белгородской областях, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru