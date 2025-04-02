Появились кадры пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге
2 апреля 202500:01
На видео попал пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата в Таганроге.
Их опубликовал Telegram-канал Shot. На записи видно несколько горящих фрагментов от беспилотника, упавших возле многоквартирного жилого дома.
В здании выбило окна взрывной волной. Несколько автомобилей повреждены.
В Таганроге после атаки дрона пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru