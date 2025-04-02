Появились кадры пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге

На видео попал пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата в Таганроге.

Над Брянской областью перехватили три украинских беспилотника

Их опубликовал Telegram-канал Shot. На записи видно несколько горящих фрагментов от беспилотника, упавших возле многоквартирного жилого дома.

В здании выбило окна взрывной волной. Несколько автомобилей повреждены.

В Таганроге после атаки дрона пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

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