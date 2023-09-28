В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
28 сентября 202323:11
Силы противовоздушной обороны вечером в четверг сбили украинский беспилотный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Попытка атаки пресечена около 21:00, уточнили в ведомстве.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - заявило Минобороны.
Ранее в четверг украинский беспилотник уничтожили неподалеку от села Макаровка Курской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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- В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru