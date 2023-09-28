В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны вечером в четверг сбили украинский беспилотный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Попытка атаки пресечена около 21:00, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - заявило Минобороны.

Ранее в четверг украинский беспилотник уничтожили неподалеку от села Макаровка Курской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаБелгородская областьБеспилотникиМинобороны РФ

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