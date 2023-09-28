Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
28 сентября 202318:25
Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник самолётного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 28 сентября около 17:00 мск.
«Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru