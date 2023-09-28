Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

НСН-«Культурный гид» Концертный уикенд в Москве откроют в пятницу «Калинов мост» и «Моральный кодекс» Наталья Гулькина призналась, что любит творчество Бутусова, Никольского и Шнурова Экс-солистка «Миража» рассказала о знакомстве с Цоем, оказавшимся её поклонником Главной премьерой киноуикенда станет фильм Вуди Аллена «Великая ирония»