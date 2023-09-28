Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник самолётного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 28 сентября около 17:00 мск.

«Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФБелгородская областьСпецоперацияВСУ

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