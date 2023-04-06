В МВД подтвердили гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии

Министерство внутренних дел России подтвердило гибель трех полицейских в Ингушетии. Об этом пишет «МВД Медиа».

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Ранее СМИ сообщили, что три сотрудника правоохранительных органов погибли при боестолкновениях с террористами в Малгобекском районе республики.

«В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района ... погибли трое сотрудников МВД», — отметили в ведомстве.

По данным МВД, погибшие — старший участковый уполномоченный МО МВД «Малгобекский» Ингушетии майор полиции Башир Хаутиев, начальник пункта полиции «Петровский» УМВД по Туле капитан полиции Максим Алехин, помощник дежурного ИВС МОМВД «Ефремовский» (Тульская область) сержант полиции Максим Родионов.

Министерство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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ФОТО: РИА Новости
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