СМИ: Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться
6 апреля 202311:11
Боевикам, которые открыли огонь по силовикам в Ингушетии, удалось скрыться. Их поиски продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
«Режим КТО в Малгобекском районе действует», - добавил источник.
Согласно последним данным, в результате нападения погибли три сотрудника полиции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru