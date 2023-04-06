СМИ: Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Боевикам, которые открыли огонь по силовикам в Ингушетии, удалось скрыться. Их поиски продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

ФСБ отчиталась о задержании боевика банды Басаева и Хаттаба
«Режим КТО в Малгобекском районе действует», - добавил источник.

Согласно последним данным, в результате нападения погибли три сотрудника полиции.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко

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