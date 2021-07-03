В Москве задержали продавца поддельного сертификата о вакцинации

Известно, что сотрудники полиции задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Он является курьером, доставляющим товары.

«В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы», - сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

Сотрудники устанавливают других соучастников преступления и выявляют новые факты.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить торговлю фальшивыми справками о прохождении вакцинации. Об этом он сообщил в своем Telegram.

