В Москве задержали продавца поддельного сертификата о вакцинации
Полицейские в Москве задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в изготовлении и сбыте поддельного сертификата о вакцинации против к COVID-19.
Известно, что сотрудники полиции задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Он является курьером, доставляющим товары.
«В ходе выяснения обстоятельств противоправного деяния оперативники установили 29-летнего молодого человека, который непосредственно изготовил и сбыл поддельную справку, передав ее сотруднику курьерской службы», - сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
Сотрудники устанавливают других соучастников преступления и выявляют новые факты.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить торговлю фальшивыми справками о прохождении вакцинации. Об этом он сообщил в своем Telegram.
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