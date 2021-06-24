Володин призвал пресечь торговлю сертификатами о вакцинации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить торговлю фальшивыми справками о прохождении вакцинации. Об этом он сообщил в своем Telegram.
Он напомнил, что ненастоящая справка никак не защитит от коронавируса. «Лже-справка антитела не вырабатывает, и, если заболел, не поможет тому, кто ее купил», — добавил Володин. Спикер подчеркнул, что покупка фальшивого сертификата угрожает не только покупателю, но и всему обществу.
Володин рассказал, что противодействие такой торговле уже идет. По его словам, задержаны подозреваемые в изготовлении и продаже фальшивых справок, возбуждены уголовные дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru