Депутат Госдумы предупредил об опасности фиктивных справок о вакцинации
Россияне, которые приобрели поддельные документы о сертификации от коронавируса, рискуют своим здоровьем и подвергают опасности окружающих. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радио Sputnik.
По словам парламентария, при неблагоприятном стечении обстоятельств гражданин заболеет и при предъявлении фиктивного сертификата может быть привлечен к ответственности. Куринный уточнил, что ответственность может быть административной или уголовной, если от действий нарушителя возникнут последствия.
Депутат добавил, что необходимо активнее убеждать россиян в необходимости вакцинации от коронавируса. Как отметил Куринный, в этом случае будет расти количество граждан, желающих сделать прививку добровольно, а не избежать вакцинации, купив фиктивный сертификат.
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