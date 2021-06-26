Депутат Госдумы предупредил об опасности фиктивных справок о вакцинации

Россияне, которые приобрели поддельные документы о сертификации от коронавируса, рискуют своим здоровьем и подвергают опасности окружающих. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радио Sputnik.

Володин призвал пресечь торговлю сертификатами о вакцинации

По словам парламентария, при неблагоприятном стечении обстоятельств гражданин заболеет и при предъявлении фиктивного сертификата может быть привлечен к ответственности. Куринный уточнил, что ответственность может быть административной или уголовной, если от действий нарушителя возникнут последствия.

Депутат добавил, что необходимо активнее убеждать россиян в необходимости вакцинации от коронавируса. Как отметил Куринный, в этом случае будет расти количество граждан, желающих сделать прививку добровольно, а не избежать вакцинации, купив фиктивный сертификат.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВакцинацияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры