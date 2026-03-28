SuperJob: Россияне назвали достойной пенсию в 53,5 тысячи рублей

По данным компании, наиболее требовательными к будущим выплатам оказались россияне старше 45 лет. Они говорят, что достойны пенсии в размере 56 тысяч 200 рублей. В свою очередь респонденты в возрасте 35-45 лет назвали достойной пенсию в 55 тысяч 800 рублей, а молодежь до 35 лет — в 50 тысяч 800 рублей.

Между тем, наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания граждан. Так, обладатели дипломов вузов считают достойной пенсию в размере 55 тысяч 800 рублей, тогда как опрошенные граждане со средним профобразованием называют сумму в 52 тысячи 100 рублей.

При этом список крупных городов с максимальными пожеланиями россиян к размеру пенсии возглавляет Москва. Согласно результатам, москвичи хотели бы получать пенсию в размере 57 тысяч 900 рублей в месяц, что на 10% выше показателя октября 2025 года.

Жители Санкт-Петербурга оказались на втором месте рейтинга. Там достойной называют пенсию в 57 тысяч 600 рублей (+11% за полгода). На третьем месте жители Хабаровска — 55 тысяч 400 рублей (+11%). В ТОП-5 также вошли Краснодар с показателем в 54 тысячи 900 рублей (+13%), Владивосток и Красноярск с результатом в 54 тысячи 500 рублей (+10% и 11% соответственно).

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что отдельные категории граждан в РФ могут получать пенсию более 100 тысяч рублей, в частности матери-героини, а также Герои Труда и Герои России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».