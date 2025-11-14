Подросток пронес канистру с бензином и устроил пожар в ТЦ «Авиапарк»
Попытку поджога кинотеатра в московском ТРЦ «Авиапарк» совершил 16-летний подросток, сообщает ТАСС.
Он действовал по инструкции неизвестных сообщников. Злоумышленники давали ему указания по телефону. Под их руководством юноша пронёс в кинозал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её.
Правоохранители оперативно задержали несовершеннолетнего, огонь потушили, а зрителей успешно эвакуировали. Обстоятельствами происшествия займётся Савеловская межрайонная прокуратура.
Ранее в Москве ученик 10 класса избил учителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
