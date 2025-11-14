Подросток пронес канистру с бензином и устроил пожар в ТЦ «Авиапарк»

Он действовал по инструкции неизвестных сообщников. Злоумышленники давали ему указания по телефону. Под их руководством юноша пронёс в кинозал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её.

Правоохранители оперативно задержали несовершеннолетнего, огонь потушили, а зрителей успешно эвакуировали. Обстоятельствами происшествия займётся Савеловская межрайонная прокуратура.

Ранее в Москве ученик 10 класса избил учителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

