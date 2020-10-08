В Москве за сутки умерли еще 33 пациента с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 33 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5530.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 11 493 новых случаев коронавируса, из них 3223 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Ранее в оперштабе сообщили, что за последние сутки в Москве были госпитализированы 1008 человек с коронавирусной инфекцией. Отмечалось, что за последнюю неделю их число выросло на 14%.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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