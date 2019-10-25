В Москве восстановлено движение на Волгоградском проспекте после ДТП
Ограниченное на несколько часов из-за ДТП движение автомобилей по Волгоградскому проспекту в Москве полностью восстановлено. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Как ранее сегодня сообщала НСН, на Волгоградском проспекте столицы произошло ДТП, в результате которого перевернулся грузовик, перевозивший сжатый кислород.
По данным РИА Новости, цистерна вывезена с места происшествия без разгерметизации. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН заявил, что возвращение штрафов за превышение скоростного режима выгодно только операторам частных камер. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД и иным «заинтересованным органам власти» до 2 декабря рассмотреть данный вопрос.
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