В Москве на Волгоградском проспекте перевернулся грузовик с цистерной

25 октября 201920:30

На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП, в результате которого перевернулся грузовик, перевозивший сжатый кислород. Как сообщает Интерфакс, в связи с дорожным инцидентом движение на проспекте сильно затруднено.

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В частности, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют находить объездные маршруты. «Прогнозов по времени нет, поэтому лучшее решение - отказаться от поездок по Волгоградке на ближайшие часы», - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Как отмечается, авария произошла у дома 103 на Волгоградском проспекте. В настоящее время специалисты откачивают содержимое опрокинутой цистерны с дороги.

Причины и обстоятельства ДТП не сообщаются.


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ФОТО: depositphotos.com
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