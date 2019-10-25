В Москве на Волгоградском проспекте перевернулся грузовик с цистерной
На Волгоградском проспекте в Москве произошло ДТП, в результате которого перевернулся грузовик, перевозивший сжатый кислород. Как сообщает Интерфакс, в связи с дорожным инцидентом движение на проспекте сильно затруднено.
В частности, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендуют находить объездные маршруты. «Прогнозов по времени нет, поэтому лучшее решение - отказаться от поездок по Волгоградке на ближайшие часы», - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Как отмечается, авария произошла у дома 103 на Волгоградском проспекте. В настоящее время специалисты откачивают содержимое опрокинутой цистерны с дороги.
Причины и обстоятельства ДТП не сообщаются.
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