В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

Таким образом, в столице общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составило 3029.

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и имелся положительный тест на коронавирус.

Накануне, по данным оперштаба, в Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.

Отметим, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и график прогулок, перестает действовать пропускная система, также возобновляют деятельность компании различных сфер.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса, из которых в Москве - 2001.

