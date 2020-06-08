В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом
Столичный оперштаб сообщил о смерти 59 пациентов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликованы в официальном телеграм-канале оперштаба.
Таким образом, в столице общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составило 3029.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония и имелся положительный тест на коронавирус.
Накануне, по данным оперштаба, в Москве скончался 51 пациент с коронавирусом.
Отметим, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и график прогулок, перестает действовать пропускная система, также возобновляют деятельность компании различных сфер.
За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса, из которых в Москве - 2001.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru