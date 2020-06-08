В мэрии Москвы рассказали о порядке возвращения сотрудников в офис после удаленной работы из-за карантина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя мэра Москвы Гульнары Пеньковой, решение об этом остается за работодателями. Между тем она добавила, что рекомендация работодателям сохранить как можно больше сотрудников на «удаленке» остается в силе.

Ранее в понедельник стало известно, что с 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции и график прогулок, перестает действовать пропускная система, также возобновляют деятельность компании различных сфер.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса, из которых в Москве - 2001.

