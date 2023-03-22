В Москве учителя обвинили в избиении детей

Сообщается, что заявление в полицию подала мать одного из детей. По ее словам, учитель применяет по отношению к подросткам физическую силу, в частности, «бьет их ремнем и кулаком под ребра».

По словам источника агентства, по факту произошедшего ведется доследственная проверка.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что школьники стали доводить учителей и провоцировать их на жесткие реакции, поэтому преподаватели стали срываться и позволять себе поднимать руку на детей.

