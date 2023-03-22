В Москве учителя обвинили в избиении детей
Преподавателя одного из образовательных учреждений на юго-западе столицы обвинили в избиении девятиклассников, обучающихся в кадетском классе. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что заявление в полицию подала мать одного из детей. По ее словам, учитель применяет по отношению к подросткам физическую силу, в частности, «бьет их ремнем и кулаком под ребра».
По словам источника агентства, по факту произошедшего ведется доследственная проверка.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что школьники стали доводить учителей и провоцировать их на жесткие реакции, поэтому преподаватели стали срываться и позволять себе поднимать руку на детей.
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