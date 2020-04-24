В Москве смертность пациентов с коронавирусом выросла вдвое за неделю

В Москве количество смертей среди пациентов с коронавирусом COVID-19 выросло вдвое. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный оперштаб.

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Так, если до 16 апреля в столице фиксировалось не более 14 летальных исходов заражения COVID-19, то с 17 апреля обозначился рост и в пятницу 24 апреля была зарегистрирована 41 смерть.

Первая смерть от последствий заражения COVID-19 была зарегистрирована в столице 25 марта. Самой молодой скончавшейся пациентке было 29 лет, девушка страдала синдромом дауна.

За минувшие сутки в Москве было зарегистрировано 2957 новых случаев заражения коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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