В Москве смертность пациентов с коронавирусом выросла вдвое за неделю
В Москве количество смертей среди пациентов с коронавирусом COVID-19 выросло вдвое. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный оперштаб.
Так, если до 16 апреля в столице фиксировалось не более 14 летальных исходов заражения COVID-19, то с 17 апреля обозначился рост и в пятницу 24 апреля была зарегистрирована 41 смерть.
Первая смерть от последствий заражения COVID-19 была зарегистрирована в столице 25 марта. Самой молодой скончавшейся пациентке было 29 лет, девушка страдала синдромом дауна.
За минувшие сутки в Москве было зарегистрировано 2957 новых случаев заражения коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Бельгия начнет снятие карантина с 11 мая
- В Москве умер еще 41 человек с коронавирусом
- Правительству предложили продлить режим самоизоляции в РФ до 12 мая
- Правительство признало усталость россиян от самоизоляции
- ГИБДД дала советы по поездкам на машине между регионами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru