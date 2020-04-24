В Москве умер еще 41 человек с коронавирусом

Столичный оперштаб сообщил о смерти еще 41 пациента от последствий заражения коронавирусом COVID-19.

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По данным оперштаба, среди скончавшихся люди от 34 до 92 лет. У всех умерших пациентов после заражения развилась пневмония.

Отмечается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. В частности, 34-летний пациент страдал сахарным диабетом. Также сахарный диабет был еще у 10 скончавшихся пациентов.

Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в столице увеличилось до 366 человек. За минувшие сутки в столице было зафиксировано 2957 новых случаев заражения COVID-19, 287 пациентов выздоровели.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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