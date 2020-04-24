Правительству предложили продлить режим самоизоляции в РФ до 12 мая
Представители научного сообщества рекомендовали российскому правительству продлить режим самоизоляции из-за коронавируса в стране как минимум до 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, такое мнение высказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев в ходе совещания с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
По словам Кутырева, к соответствующему выводу пришли специалисты по итогам обсуждения с академическим сообществом. Эксперт подчеркнул, что эта мера позволит обеспечить положительную динамику в ситуации с коронавирусом.
Ранее сегодня сообщалось, что Голикова признала, что россияне устали от введенных ограничений и правительство думает об их смягчении.
По данным оперштаба на 24 апреля, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса, из которых 615 летальных исходов, вылечились 5568 человек.
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