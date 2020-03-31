В Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом

По данным штаба, возраст пятерых скончавшихся от 61 до 74 лет. У всех скончавшихся имелись сопутствующие болезни, в частности, кардиосклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкология. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

Ранее сегодня оперштаб в Перми сообщил о смерти мужчины с подтвержденным диагнозом коронавируса. По последним данным, в РФ выявлено более 2,3 тысяч случаев инфицирования, из которых большая часть зафиксирована в Москве.

