В Москве скончались еще пять пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией проинформировал о еще пяти случаях смерти в столице от последствий заболевания. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-калане штаба.
По данным штаба, возраст пятерых скончавшихся от 61 до 74 лет. У всех скончавшихся имелись сопутствующие болезни, в частности, кардиосклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, онкология. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.
Ранее сегодня оперштаб в Перми сообщил о смерти мужчины с подтвержденным диагнозом коронавируса. По последним данным, в РФ выявлено более 2,3 тысяч случаев инфицирования, из которых большая часть зафиксирована в Москве.
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