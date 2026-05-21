Столтенберг: НАТО не выживет без США
НАТО не сможет выжить без США, считает министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT.
По словам Столтенберга, это не то НАТО, которое мы знаем почти 80 лет.
«Поскольку речь идет именно о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам», - добавил экс-генсек.
Кроме того, он отметил, что Евросоюз не сможет заменить Североатлантический альянс в вопросах коллективной безопасности и гарантий обороны.
Ранее СМИ сообщили, что на фоне действий Вашингтона в Европе рассматривают возможность создания альтернативной НАТО оборонной структуры, напоминает Ura.ru.
