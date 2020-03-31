Туркмения запретила слово «коронавирус»
Власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода. Такая мера была предпринята для того, чтобы не допускать паники в стране. Об этом сообщает портал организации Reporters Without Borders. По имеющимся данным, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. Оно было также должно быть "изъято" из специальной брошюры, которую Минздрав Туркмении рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.
Отмечается, что ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
К слову, по последним данным, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.
Между тем, ране сегодня стало известно, что в Белоруссии скончался первый пациент с коронавирусом. Жертвой COVID-19 стал заслуженный артист республики, 75-летний актер театра Виктор Дашкевич. Об этом изданию «Наша Ніва» сообщила его вдова. Позже эту информацию подтвердил президент Александр Лукашенко. Он добавил, что у пациента была тяжёлая форма пневмонии, он находился на аппарате ИВЛ.
При этом Лукашенко ранее не раз называл происходящее вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. Он дал несколько советов, как уберечься от заражения COVID-19. Глава государства рекомендовал мыть руки, вовремя питаться, пить водку и ходить в сауну, пишет Ura.ru.
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