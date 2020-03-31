Туркмения запретила слово «коронавирус»

Власти Туркмении запретили использовать слово «коронавирус» и исключили его из обихода. Такая мера была предпринята для того, чтобы не допускать паники в стране. Об этом сообщает портал организации Reporters Without Borders. По имеющимся данным, всем СМИ в стране запретили указывать слово «коронавирус» в публикациях. Оно было также должно быть "изъято" из специальной брошюры, которую Минздрав Туркмении рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

Отмечается, что ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.

К слову, по последним данным, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.