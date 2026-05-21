В Уфе открыли улицу имени Жириновского
Улицу имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского торжественно открыли в Уфе. Об этом пишет ТАСС.
Мероприятие состоялось в рамках празднования 80-летия политика.
Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, люди помнят и ценят наследие Жириновского, «его беззаветную любовь к нашей Родине». Идеи и подходы основателя партии востребованы и сегодня.
В апреле в Уфе одобрили предложение о названии одной из городских улиц в честь Владимира Жириновского. Она проходит между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых улиц Ленинского района.
Ранее в Тюмени предложили назвать улицу в честь Владимира Жириновского, пишет Ura.ru.
