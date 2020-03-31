В Перми скончался пациент с коронавирусом
В Перми скончался мужчина, у которого ранее был выявлен в организме коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Отмечается, что у скончавшегося также было онкологическое заболевание. Как стало известно ТАСС, мужчине было 48 лет, его смерть стала первым летальным исходом в регионе от коронавируса.
На данный момент в регионе обнаружено 13 случаев инфицирования коронавирусом, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Всего в РФ выявлено более 2,3 тысяч инфицирований, большинство из которых в Москве.
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